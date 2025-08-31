Орловская промышленность впервые в этом году вышла в плюс

Динамику промышленного производства в июле 2025 года оценили статистики.

Как сообщает Орелстат, в июле индекс промышленного производства в Орловской области впервые в этом году перешел в положительную зону и превысил уровень соответствующего месяца прошлого года на 0,1 процента. Правда, сохранилось отставание относительно периода с января по июль прошлого года. Однако отрадным фактом аналитики считают то, что оно все-таки сократилось до минус 4,5 процента.

«Положительную динамику продемонстрировал только обрабатывающий сектор – плюс 1,5 процента относительно июля 2024 года, – информирует Орелстат. – Другие три сектора, включенные в расчет индекса, остались в отрицательной зоне: сырьевой – минус 17 процентов, энергетический – минус 0,6 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 27,4 процента».

Стоит сказать, что промышленное производство в целом в Орловской области в июле по отношению к июню 2025 года увеличилось на 12 процентов. А некоторые сектора экономики нарастили показатели значительно. Например, добыча полезных ископаемых по сравнению с июнем 2025 года выросла в 2,1 раза, металлургическое производство – в 2,4 раза, производство текстильных изделий – на 58 процентов, производство напитков – на 34,7 процента.

В то же время в июле по отношению к июню 2025 года на 25,1 процента сократилось производство одежды, на 7,6 процента – производство пищевых продуктов, на 1,5 процента – производство кожи и изделий из нее, на 4,9 процента – производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 0,5 процента – производство электрического оборудования, на 0,7 процента – производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. В целом в отраслях обрабатывающего сектора наблюдалась разнонаправленная динамика.

«Значительный рост относительно июля 2024 года зафиксирован в производстве металлургической продукции – в 2,5 раза, кожи и изделий из кожи – на 36,6 процента, сообщил Орелстат. – Существенное падение продемонстрировали отрасли, выпускающие: автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – минус 24,7 процента, химические вещества и химические продукты – минус 33,6 процента, мебель – минус 48 процентов, электрическое оборудование – минус 56,8 процента».

