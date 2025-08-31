В Орле потребитель засудил поставщика за плохой шкаф

Решение по гражданскому делу вынес Советский районный суд города Орла.

Как следует из материалов гражданского дела, житель Орла обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей. В обоснование заявленных требований он указал, что ранее заключил с ответчиком договор купли-продажи мебели на общую сумму 145 тысяч рублей и полностью его оплатил. Ответчик доставил мебель истцу, однако в процессе установки проявились существенные недостатки.

Поименованный сторонами договор предусматривал исполнение заказа в течение 55 рабочих дней, а именно производство, поставку и сборку на месте мебельного шкафа по образцам. Покупатель оплатил покупку в несколько платежей, вся оговоренная сумма была им уплачена. Продавец это и не оспаривал. Суд установил, что ИП поставил заказанный товар, в тот же день его представитель на месте доставки начал сборку шкафа. В процессе сборки мебели «были выявлены недостатки товара по качеству».

Покупателю настолько не понравилась покупка, что он не стал подписывать акт выполненных работ по монтажу мебели, а направил предпринимателю претензию об устранении недостатков. В их числе в претензии он перечислил множественные повреждения фасадов изделия и неквалифицированный монтаж крепежных элементов, который вызвал разрушение материала. А после сборки изделия выявлено было несоответствие его фактических размеров с условиями договора. Высота готового шкафа отличалась от эскизной высоты всего на 2 сантиметра, но покупателю этого оказалось достаточно для того, чтобы потребовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Поставщик факт наличия недостатков признал, но так их и не устранил. В ходе рассмотрения дела судом была назначена товароведческая экспертиза, которая выявила целый ряд дефектов, стоимость устранения которых, по мнению эксперта, составила 61,6 тысячи рублей. Суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя стоимость устранения недостатков мебели в размере 61,6 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 40,8 тысячи рублей.

ИА “Орелград”