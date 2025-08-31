Оформить рынок под Ливнами можно будет в течение 30 дней

Утвержден административный регламент оказания муниципальной услуги.

Речь идет об административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Ливенского района Орловской области». Документ, как следует из его преамбулы, разработан в целях повышения качества предоставления и доступности указанной услуги, создания комфортных условий для ее получателей. Соответствующее постановление приняла администрация Ливенского района. В частности, регламент определяет сроки и административные процедуры при предоставлении указанной услуги.

Заявителями на ее получение могут выступать юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которым принадлежит объект или объекты недвижимости, расположенные на территории Ливенского района. От имени юридических лиц заявление могут подавать их официальные представители. Оказание услуги возложено на районный отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов.

Результатом предоставления муниципальной услуги может стать решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Ливенского района либо отказе. Этим же регламентом регулируются правила переоформления ранее выданных разрешений, то есть продления срока их действия. Решение о предоставлении муниципальной услуги или отказ о предоставлении муниципальной услуги оформляется на бумажном носителе.

Чиновники обязаны принять решение о выдаче разрешения или отказе в течение не более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления. А на переоформление разрешений им отведено не более 15 календарных дней. Чиновники не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами. Регламент предусматривает несколько оснований для отказа в выдаче разрешений, в том числе представление документов или сведений, утративших свою силу на момент обращения за услугой.

