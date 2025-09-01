Орловцам показали экспонаты будущего Музея зубра

Такие снимки опубликовал в соцсетях орловский губернатор Андрей Клычков.

Ранее он анонсировал его открытие на «Прямой линии», состоявшейся на днях.

«Музей еще наполняется, но тут уже есть зубры из дерева, металла, войлока, керамики, сфотографированные и изображённые на самых разных поверхностях. Все департаменты региона внесли вклад в его формирование», – рассказал Клычков.

Также он указал, что внести свой вклад в пополнение экспозиции может каждый. Контактный телефон – 8 (4862) 59-83-10.

Отметим, что будущий музей расположится в здании администрации области. Человек, который не является её сотрудником, может попасть в это здание, но только оформив пропуск.

