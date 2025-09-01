Найден подрядчик для ремонта дорожек в парке Мценска

Контракт в орловском райцентре получил ИП Бережнев А.С.

Подрядчика для ремонта пешеходных дорожек в парке культуры и отдыха в городе Мценске искали с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Управление ЖКХ на минувшей неделе заключило контракт с единственным участником отбора.

В настоящий момент пешеходные дорожки находятся в неудовлетворительном состоянии: бортовой камень, покрытия, щебеночное и песчаное основания разрушены, отсутствуют уклоны. Бережнев Александр Сергеевич взялся выполнить благоустройство за 11 861 430 рублей 60 копеек. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2026 года. Подрядчик вправе выполнить и сдать работы заказчику досрочно, отмечено в документации в ГИС «Закупки».

При благоустройстве будет использоваться фигурная тротуарная плитка толщиной 60 мм (Инсбрук Тироль “ColorMix”). Судя по описанию в Сети, ее особенности: каждый элемент окрашен в несколько оттенков одновременно, что создает уникальные цветовые комбинаций, оригинальный и неповторимый внешний вид покрытия.

