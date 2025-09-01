Орловчанке «скостили» срок за осквернение

Апелляционное постановление вынес Орловский областной суд.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе на приговор Советского районного суда города Орла, вынесенный в июне 2025 года. Его фигуранткой является местная жительница, ранее несудимая. Суд первой инстанции признал ее виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах), и приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы за каждое. Также ее признали виновной по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и дали 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

До вынесения приговора женщина находилась под домашним арестом. Из материалов дела следует, что она была признана виновной и осуждена за осквернение здания общежития (эпизод первый) и здания отдела по расследованию преступлений СУ УМВД (эпизод второй) группой лиц. А также за покушение на уничтожение здания ОМВД путем поджога, из хулиганских побуждений и с причинением значительного ущерба. В судебном заседании орловчанка виновной себя признала, согласилась с предъявленным обвинением. Уголовное дело по ее ходатайству было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Апелляционную жалобу подал представитель потерпевшей стороны, который просил об отмене приговора ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания и вынесении нового обвинительного приговора. В обоснование он указал, что суд первой инстанции не в полной мере учел, что действия осужденной по эпизоду с поджогом были пресечены непосредственно сотрудниками полиции. Между тем, в качестве смягчающего наказания обстоятельства было признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Областной суд, изучив материалы уголовного дела, не ужесточил, а даже смягчил обвинительный приговор. Из приведенного в приговоре описания преступных деяний, с обвинением в которых согласилась осужденная, усматривается, что другой соучастник преступлений, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, «в совершении действий, составляющих объективную сторону преступлений, непосредственно не участвовал».

Его роль в совершении инкриминированных орловчанке деяний сводилась к организации, подстрекательству и пособничеству в их совершении. В связи с этим облсуд исключил из приговора указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание по эпизоду с поджогом здания полиции, совершение преступления группой лиц. И смягчил орловчанке наказание до 1 года 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, то есть «скостил» срок на 1 месяц.

ИА “Орелград”