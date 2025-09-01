В Орле в третий раз замироточило изображение Христа

Чудо снова произошло в Троицком храме.

Капли неизвестной жидкости (предположительно, миро) появились на том же месте, что и раньше. Они выступили на изображении Христа в алтаре на стене храма, на правой ступне Спасителя.

Новость сообщила журналистка и экс-депутат областного совета Валентина Остроушко. Также она опубликовала соответствующие фотографии.

Судя по ним, предполагаемое мироточение было достаточно обильным. Предыдущие случаи происходили 15 июля и 13 августа.

«Каждый день, с 16 июля, в центре храма после Литургии служат молебен о здравии, в это время рядом с местом мироточения стоит бутылка с оливковым маслом. После масло разливают прихожанам. Говорят, после помазания проходят головные боли», – рассказала журналистка.

ИА «Орелград»