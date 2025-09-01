Традиции новоселья в России: роль кошки и другие обычаи

Пушистые мурлыки продолжают первыми входить в новые дома.

Переезд для россиян остается ритуалом, а не просто является сменой локации. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025. Опрос проводился среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, живущих в городах с населением от 100 тысяч человек и более.

Главные традиции при переезде, которые отметили респонденты:

51% запускают кошку первой в новый дом,

43% проводят генеральную уборку,

32% устраивают праздничное веселье.

Также при анализе ответов наметились региональные особенности. На Юге России 60% соблюдают традицию с кошкой. На Дальнем Востоке только 38% запускают питомцев первыми. Почти 40% дальневосточников вовсе не совершают никаких «переездных» ритуалов.

Исследование проведено в рамках экологической инициативы ВТБ «Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего», приуроченной к ВЭФ-2025. Проект направлен на сохранение дальневосточного леопарда — редкого вида, занесенного в Красную книгу.

Что касается новоселья, в Орловской области за семь месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 192,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 5% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В первом полугодии население региона построило 784 новых жилых дома общей площадью 115,1 тысячи квадратных метров. На июль зарегистрировано почти 6 тысяч ипотечных сделок.

ИА “Орелград”