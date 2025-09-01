Главными стимулами выбора способа оплаты назвали бонусы и безопасность

Аналитики выявили тренды и определили предпочтения в безналичных платежах.

Каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025. В исследовании приняли участие полторы тысячи человек в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч.

Основные платежные инструменты:

СБП – 71% пользователей,

QR-платежи – 61%,

NFC-оплата – 35%.

С помощью СБП ежедневно платят 25% на Северном Кавказе, 19% на Дальнем Востоке. Еженедельно к Системе быстрых платежей прибегают 41% на Юге, 38% в Москве и области.

QR-платежи проводят ежедневно 13% пользователей, несколько раз в неделю 27%, пару раз в месяц 15%.

12% ежедневно пользуются NFC. Несколько раз в неделю прибегают 15%. Лидеры по NFC проживают в Москва (19%) и Санкт-Петербурге (18%).

Ключевые факторы для использования:

Бонусы и кешбэк отметили 60% пользователей,

Безопасность важна для 50% опрошенных,

Удобство отмечено 33% респондентов.

Примечательно, что NFC популярен на Кавказе, QR лидирует в Санкт-Петербурге и Ленобласти, СБП востребован на Северо-Западе, классические карты популярны в Приволжье. Наличные предпочтительны только для 6% принявших участие в опросе.

По мнению руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, рынок безналичных платежей активно развивается по всей стране. Пользователи ценят разнообразие способов оплаты, удобство.

«Банкам, в свою очередь, важно не только обеспечивать комфорт и безопасность, но и предлагать клиентам ощутимые выгоды, что будет способствовать более активному использованию инновационных решений», – отмечает Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”