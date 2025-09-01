В Ливнах главным похоронщиком стал предприниматель

Определена специализированная служба по вопросам похоронного дела на города.

Администрация города Ливны уведомила горожан о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела. Сообщается, что победителем конкурса стал ИП Зубцов, которому принадлежит Центр ритуальных услуг. Отныне он принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Ливны и обязуется оказывать услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень услуг.

К слову, раньше подобным статусом в Ливнах было наделено муниципальное предприятие, а именно с 2017 года функции специализированной службы по вопросам похоронного дела исполняло МУКП «Ливенское», недавно прошедшее процедуру реорганизации. По условиям, в конкурсе могли принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие ряду требовании. В том числе были заявлены требованию о непроведении ликвидации участника конкурса, процедуры банкротства в отношении него, о неприостановлении его деятельности.

Тем временем Ливенский городской Совет народных депутатов внес изменения в положение «Об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Ливны». Согласно поправкам, утверждение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, должно согласовываться с органами государственной власти Орловской области. А вот решение о создании общественного кладбища принимается администрацией города с учетом требований действующего законодательства.

Организация содержания мест погребения на территории города в соответствии с санитарными и экологическими требованиями осуществляется городским управлением ЖКХ. Работы по содержанию включают в себя: механизированную и ручную уборку проездов и пешеходных дорожек летом и зимой; обработку проездов и пешеходных дорожек противогололедными материалами в зимний период; покос травы, снос аварийных и сухих деревьев, кустарников, опиловку аварийных деревьев.

Также управление ЖКХ отвечает за содержание в исправном состоянии имущества (ограждений, площадок для сбора отходов, накопительных баков с водой, емкостей с песком и т.д.) и своевременный сбор и вывоз мусора. Ответственность за содержание самих мест захоронений и надмогильных сооружений возлагается на лиц, указанных в удостоверении о захоронении. Также поправками установлено, что дорожная сеть на территории кладбищ подразделяется на следующие категории: межквартальные, внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки.

Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин, в том числе, с целью погребения, подвоза памятников и уборки территории. Внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки предназначены для пешеходной связи в секторах. Внутриквартальные дороги также предназначены для проезда моторизованного хозяйственного транспорта.

