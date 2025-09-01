Дорогу в Колпнянском районе отремонтируют с огромной скидкой

«Орелгосзаказчику» удалось заключить контракт на 60% от начальной цены.

Подрядчика для ремонта участка дороги общего пользования регионального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» искали с помощью открытого конкурса. Начальная цена контракта – 135,7 млн рублей. Было подано две заявки. Победителем признано ООО «Газ Ресурс», запросившее за свои услуги лишь 80,7 млн рублей.

Работы будут проводиться на участке с 67+400 км до 74 километра. Срок исполнения контракта – 21 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Срок гарантии качества результата работ на верхний слой покрытия – 8 лет, укрепление обочин – 2 года.

ИА “Орелград”