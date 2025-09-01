В Орле безработный замаскировал наркотик под сигареты

Уловка не помогла ему обмануть бдительных транспортных полицейских.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на привокзальной площади города Орла задержали и доставили в дежурную часть гражданина, который по визуальным признакам находился в состоянии опьянения. В ходе проведения личного досмотра у него был изъят прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

«Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами Экспертно-криминалистического центра КЦ УТ МВД России по ЦФО, изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой почти 0,6 грамма. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался, в связи с чем на него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ», – сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

При выяснении личности задержанного оказалось, что он является безработным местным жителем 1991 года рождения. Интересно, что сверток с наркотиком мужчина замаскировал – спрятал его в пачку из-под сигарет. Отделением дознания ЛО МВД России на станции Орел в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Безработному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Тем временем сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу предотвратили сбыт крупной партии запрещенного вещества. Они задержали иностранца 1997 года рождения с поличным, когда тот положил в устроенный в лесополосе тайник два свертка с, предположительно, наркотическим веществом. При досмотре у него было обнаружено и изъято еще 22 свертка, которые были направлены в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

«Согласно заключению эксперта, вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 18,24 грамма. В отношении данного лица следственным отделом (по обслуживанию Советского района) СУ УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Следствие продолжается», – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”