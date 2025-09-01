В Орле выставили на аукцион бывшее здание «Детского мира»

1.9.2025 | 8:49 Важное, Новости, Экономика

Заявки на участие принимают до 15 сентября.

Сдаются в аренду два муниципальных помещения в здании № 260 по улице Комсомольской. Общая площадь около 1,5 тыс. кв. м. Помещения находятся в подвале и на первом этаже. Имеют универсальное назначение.

Минимальный арендный платеж за год – 11 692 166 рублей 40 копеек. Предполагается заключение договора на пять лет. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления. Примечательно, что возможна субаренда.

Для участия в торгах необходимо перечисление задатка в размере 2,338 млн рублей. Шаг аукциона – 0,58 млн рублей. Торги назначены на 18 сентября 2025 года.

ИА “Орелград”


