В Орле проведут акции в честь Петрова и друзей Тургенева

Музей и библиотека вспомнят о жизни писателя и композитора.

С 1 по 15 сентября 2025 года в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка музыкально-нотной литературы «Андрей Петров, знакомый и незнакомый». Как пояснили организаторы, экспозиция приурочена к 95-летию со дня рождения композитора и музыкально-общественного деятеля, одного из величайших советских и российских композиторов Андрея Петрова. На выставке будет представлена литература: документальная повесть «Андрей Петров, знакомый и незнакомый», сборник статей «Андрей Петров», музыкально-драматические фрески «Петр Первый», а также сборники песен, романсов и музыкальных произведений из кинофильмов.

«Кроме того, посетители смогут ознакомиться с клавирами его балетов: «Пушкин», «Сотворение мира», а также с видеокассетами, содержащими записи культовых кинофильмов, к которым он написал музыку, такими как «Жестокий романс» и «Я шагаю по Москве». Виниловые пластинки с его произведениями также займут достойное место на выставке. Приглашаем всех ценителей музыки посетить выставку и почтить память выдающегося композитора Андрея Петрова», – говорят в «Бунинке».

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева в свою очередь анонсировал проведение 3 сентября в 14 часов традиционного часа памяти «Честь обязывает». Организаторы расскажут гостям мероприятия истории известных в Орле дворянских фамилий из родственного и дружеского окружения Тургенева. В частности, прозвучат рассказы об Апраксиных, Сафоновых, Шеншиных, Галаховых и Вырубовых, которые на протяжении столетий верой и правдой служили Отечеству.

«И, конечно, вспоминаем представителей славного рода Тургеневых, – говорят в музее. – Недаром нашу музейную галерею украшают два портрета отца и сына Тургеневых. Один прославил род Тургеневых в годы войны с Наполеоном, другой – прославил Орел «доброю славою во всем образованном мире». Завершится памятная встреча по традиции на Дворянском гнезде, где почитатели таланта писателя смогут положить цветы к его ногам».

Напомним, что в июне этого года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина в рамках цикла «Золотые страницы русской классики» прошла выставка, посвященная роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». В августе продолжила выставка, посвященная роману Алексея Толстого «Петр I», а в сентябре аналогичная выставка будет собрана из различных изданий «Вишневого сада» Антона Чехова.

Возрастное ограничение: 12+

