Документы о зверствах фашистов поступили в областной архив

Они пополнили фонды в рамках проекта «Без срока давности».

Как сообщает Государственный архив Орловской области, региональный департамент культуры передал в библиотечный фонд архива трехтомное издание «Документы открытых судебных процессов над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в СССР в 1943-1947 гг.». Оно вышло в 2025 году и было подготовлено Федеральным архивным агентством совместно с Управлением регистрации и архивных фондов ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности».

Всего в военный и послевоенный период состоялось 20 открытых процессов по осуждению нацистов и их пособников, совершивших жестокие преступления в годы Великой Отечественной войны в Орловской области, Краснодарском крае, Смоленской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Брянской областях, а также на временно оккупированных территориях Украинской ССР, Белорусской ССР, республик Прибалтики.

«В ходе процессов было доказано намеренное и систематическое уничтожение мирного советского населения, стариков, женщин, детей, – сообщили в Госархиве Орловской области. – Эти процессы заложили основу и практику осуждения нацизма, которая нашла продолжение и в наши дни в ходе судебных процессов о признании геноцидом массовых убийств советских граждан на территории СССР. Электронная версия сборника документов опубликована сайте Росархива в разделе «Электронная библиотека» и доступна для ознакомления».

Кстати, еще в год празднования 75-летия Великой Победы Государственный архив Орловской области приступил к работе над региональным томом многотомного издания сборников архивных документов «Без срока давности». Каждый том посвящен отдельному региону, на территории которого в годы оккупации немецко-фашистские захватчики совершали акты геноцида в отношении мирных граждан. В архиве была создана рабочая группа для подготовки документальной базы материалов из фондов Р-691 «Орловская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР».

«В сборник вошли как ранее опубликованные документы, так и выявленные и впервые введенные в научный оборот документы о преступлениях нацистов в городе Орле и районах области. На региональном уровне подготовлен научный и археографический очерки, а также составлены предметный, именной и географический указатели», – следует из информации, опубликованной на сайте архива.

Напомним, в мае 2022 года Орловский областной суд признал геноцидом преступления, совершенные фашистами в период Великой Отечественной войны на территории Орловской области. Дело рассматривалось в открытом судебном заседании по заявлению прокуратуры. Из решения суда следовало, что на территории Орловской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками преступления были совершены в отношении не менее чем 50 тысяч мирных советских граждан и 371 755 военнопленных. В Германию на каторжные работы были угнаны 56 490 человек.

ИА “Орелград”