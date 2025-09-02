Клычков внезапно раскритиковал депздрав

Недовольство орловского губернатора вызвала работа с обращениями граждан.

Андрей Клычков высказался по этому поводу во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

В частности, он заявил, что вынужден лично следить за вопросами, связанными с выдачей инсулина, хотя число таких жалоб и относительно невелико.

«Коллеги из департамента здравоохранения, реагируйте на обращения людей. Не испытывайте мое терпение. Если этим буду заниматься я, зачем тогда нужны вы? Не будите лихо», – высказался Клычков.

Интересно, что за несколько дней до этого, на «Прямой линии», губернатор, напротив, отозвался о работе Департамента здравоохранения Орловской области достаточно высоко.

«Вопросов относительно медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами стало меньше… И это результат работы Департамента здравоохранения последних месяцев, что смогли преодолеть тот сложный момент, когда были задержки с организацией закупок, поступлением денежных средств, участием самих поставщиков в этих закупочных процедурах», – рассказал орловский глава.

