Орловчанка попала под собственную машину

Пострадавшей 41 год.

Новость сообщили в ГАИ Орловской области.

Случай произошёл в областном центре накануне. ДТП имело место на одной из парковок около 09:30. Женщина вышла из «Ниссана Альмера», но не приняла «мер, исключающих самопроизвольное движение» машины.

В результате «Ниссан» поехал сам, без водителя, и травмировал орловчанку. Пострадавшую доставили в больницу Семашко. Однако госпитализация ей не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали трое человек.

ИА «Орелград»