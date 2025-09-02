Орловчанка попала под собственную машину

Пострадавшей 41 год.
Новость сообщили в ГАИ Орловской области.
Случай произошёл в областном центре накануне. ДТП имело место на одной из парковок около 09:30. Женщина вышла из «Ниссана Альмера», но не приняла «мер, исключающих самопроизвольное движение» машины.
В результате «Ниссан» поехал сам, без водителя, и травмировал орловчанку. Пострадавшую доставили в больницу Семашко. Однако госпитализация ей не понадобилась.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали трое человек.
ИА «Орелград»