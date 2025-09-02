Страховщики засудили незастрахованного виновника ДТП

Ответчику придется заплатить крупную сумму за разбитое авто.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению страховой компании. Она просила о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке регресса. Ответчиком стал простой гражданин, который в феврале 2025 года стал виновником ДТП. В суде было установлено, что его гражданская ответственность на момент дорожного инцидента не была застрахована, и теперь отсутствие страховки ответчику буквально дорого обошлось.

«Страховая компания по исполнение условий договора страхования ОСАГО выплатила страховое возмещение потерпевшему в размере 268 207 рублей, – рассказали в пресс-службе суда. – Истец просил суд взыскать с ответчика в возмещение причиненного ущерба 268 207 рублей и судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 9046 рублей. Ответчик представил суду заявление, в котором указал, что признает исковые требования в полном объеме».

Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд вынес решение об удовлетворении заявленных исковых требований. Правда, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, поскольку оно еще в законную силу не вступило. Похожее гражданское дело рассмотрел и суд Кромского района. В данном случае судились два гражданина. Один подал иск к другому о взыскании ущерба. Автомобиль истца получил механические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Виновником ДТП признан ответчик, являющийся собственником второго автомобиля.

«Страховая компания выплатила истцу страховое возмещение, однако стоимость восстановительного ремонта, согласно заключению эксперта, превысила размер выплаченных денежных средств, в связи, с чем истец обратился в суд. Суд встал на сторону истца и удовлетворил заявленные требования, взыскав с ответчика разницу между причиненным ущербом и выплаченным страховым возмещением, а также взыскав расходы по оплате государственной пошлины», – сообщила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА “Орелград”