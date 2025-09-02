Область оплатит расселение аварийного жилья на 99,01 процента

Правительства Орловской области утвердило новые правила субсидирования.

Изменения в государственную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» внесло региональное правительство. В частности, оно в новой редакции утвердило правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Финансируется этот процесс в рамках реализации регионального проекта «Жилье, являющегося частью указанной выше программы.

Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств, а именно департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Источником финансового обеспечения являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета. Субсидии направляются муниципальным образованиям, имеющим на своей территории многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными.

Кроме того, эти дома должны быть включены в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Новые правила допускают отказ муниципального образования от использования распределенного ему лимита денежных средств за счет областного бюджета и средств Фонда на этапе формирования областной адресной программы. В этом случае предусмотренный лимит денежных средств распределяется пропорционально между остальными муниципальными образованиями, подавшими заявки.

При подаче заявки местные власти должны представить свой собственный нормативный акт, подтверждающий, что муниципалитет готов внести софинансирование. При этом сильно тратиться им не придется. Как следует из обновленных правил, предельный уровень софинансирования Орловской областью составляет 99,01 процента. Кроме того, новые правила решают проблему, которая теоретически может возникнуть при расселении граждан.

Напомним, программа расселения реализуется уже много лет. И муниципалитеты нередко приобретают квартиры, чтобы предоставить их переселенцам из аварийных домов. Правила гласят, что если в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года муниципалитет приобрел такие квартиры за счет средств Фонда и областного бюджета, но часть из них по какой-то причине не передал переселенцам, то возвращать деньги ему не нужно. Муниципальное образование вправе использовать такие жилые помещения для предоставления гражданам, подлежащим переселению из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы, реализуемой Орловской областью с 1 января 2025 года.

ИА “Орелград”