Жилуправление Орла обязали ограничить доступ в аварийки

2.9.2025 | 14:40 ЖКХ, Новости

Для этого понадобилось судебное разбирательство.

ИА “Орелград”

Его инициировала прокуратура Железнодорожного района. Ведомство установило, что дома по улице Гайдара, 35 и 43, признаны аварийными и подлежат сносу.

Их жильцов расселили, но сами здания пока не снесли. При этом МКУ «Жилищное управление города Орла» не приняло мер по недопущению посторонних лиц на данные объекты.

Близлежащая территория не была ограждена, а дверные и оконные проемы не заблокировали. Всё это создавало возможность для беспрепятственного доступа в аварийные строения.

В итоге прокуратура района направила в суд соответствующий иск. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – пояснили в ведомстве.

