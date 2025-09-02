C центра зернобобовых культур взыскали 36 миллионов

2.9.2025 | 12:45 Закон и порядок, Новости

За налоговой задолженностью пришли сотрудники ГМУ ФССП России.

Фото: ГМУ ФССП России

Напомним, Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов — новый территориальный орган, созданный для особых, исключительно важных случаев.

К таким отнесли и эпизод с «Федеральным научным центром зернобобовых и крупяных культур», который располагается в Орловской области. В июне стало известно, что учреждение задолжало налоговой около 36 миллионов рублей.

Было возбуждено исполнительное производство. Имущество центра (два комбайна «Дон») арестовали, а затем передали на оценку и реализацию.

Как рассказали в пресс-службе ГМУ ФССП России, компания погасила задолженность буквально за один день до начала торгов. Также был выплачен немалый исполнительский сбор (2,2 миллиона рублей).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования