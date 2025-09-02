В Орле адвоката отправили под домашний арест

Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Об этом сообщили в орловском управлении СКР по Орловской области.

Обвинение предъявлено по статье 159 УК, часть 3 статья 30 и часть 4. Речь идёт о покушении на мошенничество.

Известно, что фигурант числится в некоммерческом партнёрстве «Орловская областная коллегия адвокатов — 2».

Предварительно установлено, что преступления происходили с декабря минувшего по май текущего годов. Как считает следствие, мужчина пытался получить от своего коллеги и его подзащитной около трёх миллионов рублей. Якобы — для последующей передачи судье, в качестве незаконного вознаграждения за нужный приговор (с отсрочкой исполнения наказания).

Однако преступный умысел не был доведён до конца, так как его коллега был задержан за совершение преступлений.

В настоящее время следствие по делу продолжается. Представитель СКР ходатайствовал о заключении обвиняемого под домашний арест. Суд удовлетворил просьбу.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»