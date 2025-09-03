В Орловской области вспомнят о жертвах трагедии в Беслане

Мероприятия пройдут по всему региону.

В Орле мемориальная акция состоится в городском парке. Она начнётся в 14 часов.

Также соответствующие мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании нашей области.

Напомним, события в Беслане произошли в сентябре 2004 года. Жертвами террористического акта стали 333 человека — в том числе, 186 детей.

В память о тех событиях и других жертвах подобных происшествий 3 сентября в России установлен День солидарности в борьбе с терроризмом. Он внесён в национальный календарь памятных дат в 2005 году.

ИА «Орелград»