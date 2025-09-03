В Орловской области вспомнят о жертвах трагедии в Беслане

3.9.2025 | 13:35 Новости

Мероприятия пройдут по всему региону.

Фото: ИА “Орелград”

В Орле мемориальная акция состоится в городском парке. Она начнётся в 14 часов.

Также соответствующие мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании нашей области.

Напомним, события в Беслане произошли в сентябре 2004 года. Жертвами террористического акта стали 333 человека — в том числе, 186 детей.

В память о тех событиях и других жертвах подобных происшествий 3 сентября в России установлен День солидарности в борьбе с терроризмом. Он внесён в национальный календарь памятных дат в 2005 году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования