Собор всех святых вновь пройдет в Болхове

В городе Болхове 8 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Собора святых Орловской митрополии. Напомним, этот праздник был установлен решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2021 году. Впервые праздник в честь святых Орловской митрополии состоялся 8 сентября 2021 года в Болхове, и этот город остается местом его проведения с тех пор. Основные торжества проходят в Спасо-Преображенском соборе, где покоятся мощи священноисповедника Георгия Коссова — одного из самых почитаемых подвижников Орловской земли.

Он многие годы служил в местном селе Спас-Чекряк, в очень бедном приходе. Георгий Косов стал одним из тех, кто вошел в первоначальный состав Собора Орловских святых. Кроме него, с в список также сразу были включены: священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Центром торжеств вновь станет город Болхов организаторы уже пригласили православных христиан прийти помолиться в Спасо-Преображенском соборе на Божественной литургии. Богослужение начнется в 8:30, причем в этом году основное богослужение в соборе возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ожидается участие духовенства, монашествующих и прихожан со всей митрополии.

«Традиционно праздничная программа включает Божественную литургию, молебен всем святым, просиявшим на Орловской земле, а также общую праздничную трапезу. В прошлые годы торжества сопровождались открытием благоустроенных святынь и источников, а также организованным подвозом паломников из разных районов области. В этом году будет также организован трансфер к месту празднования, а подробную информацию о деталях поездки можно узнать на своих приходах», – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ.

