Аналитики ВТБ рассказали о перспективах росте рынка медтуризма в России

По мнению экспертов, в ближайшие пять лет российский рынок медицинского туризма может вырасти в 2,5-3 раза.

Исследование подготовили к Восточному экономическому форуму. Результаты работы аналитиков на ВЭФ представил генеральный директор «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев.

Он рассказал, что, по прогнозам аналитиков, к 2030 году годовой объем рынка медтуризма в России достигнет от 60 до 90 миллиардов рублей. Для этого в стране есть все ресурсы. В настоящее время большинство иностранных пациентов приезжают из стран СНГ. Однако, останавливаться на этом не стоит.

– Наша задача – расширить географию и на другие дружественные регионы, такие как Ближний Восток, Азия, Африка и Латинская Америка. Развитие международных партнерств, активное участие в глобальных медицинских выставках и конференциях, а также создание специализированных программ для иностранных пациентов помогут привлечь клиентов в Россию из новых стран, – подчеркнул Сергей Нечаев.

В Россию приезжают за передовыми технологиями и специалистами в области репродукции, сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, нейрохирургии и офтальмологии. Пациентов привлекают высокое качество медицинской помощи, доступная стоимость услуг и современные технологии, которые успешно используют российские клиники.

Росту медтуризма в России во многом поспособствовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Он завершился в декабре 2024 года и обеспечил объем экспорта медицинских услуг на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Проект также подержал положительный имидж системы российского здравоохранения за рубежом.

Аналогичные цели преследует проект «ВТБ Медицина», который был запущен в мае текущего года. Он реализуется в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения РФ и направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи для иностранных граждан.

ИА «Орелград»