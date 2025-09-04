Экс-главе УКХ Орла придётся выплатить 77 миллионов

Областной суд увеличил сумму взыскиваемого ущерба.

Как сообщает прокуратура Орловской области, уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего главы «Управления коммунальным хозяйством города Орла», рассматривалось Советским районным судом (в 2023 году). Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2020 он организовал торги на заключение контракта «на внедрение первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации». При этом он действовал на основании технического задания, подготовленного Научно-производственным объединением «Интеллектуальные технические системы».

Это объединение участвовало в торгах, что позволило ему победить в процедуре и заключить контракт.

Однако техническое задание, подготовленное подрядчиком, не соответствовало эскизному проекту, которое перед этим утвердил «Росавтодор». В итоге такая ситуация привела «к невозможности использования первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации».

При всём этом «УКХ города Орла» приняло работы, сделанные по контракту, и оплатило их в полном объёме. Городской бюджет понёс многомиллионный ущерб.

Орловца приговорили к четырёх годам лишения свободы — но не реальных, а условных (с последующим испытательным сроком на тот же период). Также ему на два года запретили занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении.

Что касается компенсации материального ущерба, то её размер определялся отдельно, Орловским районным судом. Как сообщает прокуратура, требования ведомства удовлетворили не полностью. Орган надзора подал апелляцию в областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда сочло жалобу справедливой. Сумма взыскиваемого ущерба увеличилась до 77 миллионов рублей.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

