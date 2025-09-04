Каждая третья семья в России использует материнский капитал в ипотечных сделках

Маткапитал стал инструментом, с помощью которого семьи с детьми реализуют мечту о собственном жилье.

Аналитики ВТБ изучили статистику ипотечных сделок с использованием материнского капитала и пришли к выводу, что доля подобных договоров заметно выросла. Об этом на ВЭФ-2025 рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Эксперт отметил, что в этом году каждый третий заемщик использовал средства маткапитала при оформлении ипотеки. С начала года в банке было подписано порядка 15 тысяч подобных договоров. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.

– Материнский капитал – действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе «семейная ипотека», ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок, – подчеркнул Александр Пахомов.

В ВТБ отмечают, что большинство клиентов направляют средства маткапитала на первоначальный взнос. Еще один вариант использования социальной выплаты – досрочное погашение ипотеки.

ИА «Орелград»