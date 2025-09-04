Орловские врачи собрали заново мотоциклистку

4.9.2025 | 12:15

Трудную операцию провели в Орловской областной клинической больнице.

Фото: vk.com/public217226300

Известно, что женщине 31 год. Она является опытным водителем, но всё же попала в ДТП. Её мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

Пациентка поступила в ООКБ в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали множественную травму (включая «открытый многооскольчатый билокальный перелом левой бедренной кости со смещением»).

Вначале мотоциклистка находилась в реанимации. Врачи областной больницы сделали остеосинтез. Так называется хирургическая операция, при которой костные отломки соединяют и фиксируют с помощью металлических конструкций. Работа шла около четырёх с половиной часов.

Затем состояние пациентки улучшилось и стабилизировалось. Её перевели в профильное отделение и прописали комплексную терапию.

Сейчас женщина проходит реабилитацию.

«В данном случае представляет интерес раннее полное оперативное лечение сложных открытых переломов, выполненное по всем правилам современной травматологии», – отметили в соцсетях ООКБ.

