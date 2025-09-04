Совет молодежи займется продвижением традиционных ценностей

Правила работы коллегиального органа обновил глава Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил новое «Положение об Общественном консультативном Совете молодежи Орловской области». Аналогичные документы ранее принимались в 2017 и 2021 годах, теперь они признаны утратившими силу. Из нового документа следует, что Совет молодежи является совещательным и консультативным органом, работающим на общественных началах. Курирует его региональный департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов.

Целью деятельности Совета молодежи является содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной политики на территории Орловской области. При этом перед советом поставлен целый ряд задач, в том числе: развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде; создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры.

Кроме того, совет призван содействовать формированию системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, обеспечении социальных гарантий молодежи, содействии ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности. Еще одной важной, по нынешним временам, задачей станет противодействие деструктивному поведению молодежи, ее правовое просвещение и информационная защита.

Совет молодежи наделен правом рассматривать и самостоятельно выдвигать предложения по решению проблем в сфере молодежной политики на территории Орловской области, взаимодействовать с органами власти всех уровней и молодежными общественными организациями и объединениями, проводить анализ и выявлять реальные потребности молодежи, ее отдельных категорий и групп, оказывать им методическое содействие.

Совет также вправе организовывать и проводить совещания, консультации, круглые столы и иные мероприятия с приглашением на них представителей органов власти, готовить предложения о проведении социологических опросов, научных конференций, публикации научных разработок, взаимодействовать со средствами массовой информации. В состав Совета молодежи входит 19 членов. Срок его полномочий – пять лет со дня утверждения состава. Формирование Совета молодежи предусмотрено на конкурсной основе и инициируется приказом указанного выше департамента.

ИА “Орелград”