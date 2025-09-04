Орловцы более 74 тысяч раз сходили в налоговую

В основном граждане идут к налоговикам за устными консультациями.

Управление ФНС России по Орловской области подсчитало, что за восемь месяцев текущего года жители региона посетили налоговые органы более 74,6 тысячи раз. Из них более 40 тысяч визитов были связаны с желанием граждан получить устные консультации специалистов по различным вопросам налогообложения. В ведомстве отмечают, что уже несколько лет успешно решается проблема очередей. Внедрение специализированного интерактивного сервиса позволило гражданам записываться на прием в удобное для них время и дату в режиме онлайн.

«Воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию» могут физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – После входа и указания контактных данных налогоплательщику будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа».

При записи на прием к налоговикам важно правильно заполнить форму. Как говорят в налоговой службе, обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн. Кроме того, нельзя опаздывать, иначе можно оказаться в хвосте уже не виртуальной, а живой очереди. Право на приоритетное обслуживание записавшийся на прием визитер автоматически теряет в случае опоздания более чем на 10 минут. Его обслужат, но уже в порядке общей очереди. Правда, налоговики уверяют, что ждать долго не придется – по данным ведомства, среднее время ожидания в очереди не превышает пяти минут.

Впрочем, многие орловцы предпочитают общаться с налоговиками не лично, а виртуально, при помощи сервисов дистанционной связи. Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщала, что уже более 93 процентов жителей региона общаются с налоговым органом онлайн. Так, за пять месяцев 2025 года в УФНС поступило более 8,8 тысячи обращений. И свыше 93 процентов из них было направлено в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков и сервис «Обратиться в ФНС России».

«Граждан, обратившихся в региональное управление, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности. Основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было налогообложение специальных налоговых режимов и использование контрольно-кассовой техники», – сообщала областная налоговая служба.

ИА “Орелград”