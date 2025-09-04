В Орле осудили угонщика электросамоката

Окончательный вердикт в апелляции вынесла судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда.

В первой инстанции дело местного жителя ранее в июне этого года рассматривал Орловский районный суд. В апелляции приговор был немного изменен. Осужденному окончательно назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 5 месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. В новый срок областная судебная коллегия включила также наказание, назначенное этому же гражданину Покровским районным судом осенью 2024 года. Тогда его признали виновным в краже.

Впрочем, и в новом уголовном деле, рассмотренном в апелляции, фигурировало несколько эпизодов преступной деятельности. Преступления были совершены в период с 15 мая по 30 июня 2024 года в городе Орле и Орловском муниципальном округе. Было установлено, что в мае прошлого года подсудимый обворовал свою знакомую. Она арендовала квартиру и разрешила своему приятелю пожить в ней несколько дней. Злоумышленник, освобождая помещение, прихватил с собой запасной комплект ключей.

Спустя несколько дней он вернулся в квартиру, открыв ее своим ключом. Внутри никого не было. Злоумышленник воспользовался этим и похитил из чужого жилья ноутбук, зарядное устройство и электронную сигарету. Впоследствии запасные ключи и электронную сигарету он выкинул, ноутбук и зарядное устройство – продал. В конце июня мужчина совершил новое преступление. В тот день он проходил через бокс автомойки в районе магазина «Атолл» и увидел «припаркованный» электросамокат.

Злоумышленик решил его похитить. Он выкатил самокат, «путем примыкания проводов соединил замок зажигания» и уехал на похищенном самокате, который в тот же день продал неизвестному мужчине за 6000 рублей. Спустя еще пять дней он, в вечернее время, на Карачевском шоссе увидел припаркованную «Газель» с будкой. Подошел к правой двери, надавил руками на стекло, и оно опустилось. После этого вор открыл дверь и залез в машину, где нашел и украл бумажник, компрессор, набор ключей и набор шестигранников.

Придя домой, он все это оставил там. Сам же взял из чужого бумажника банковскую карту и водительское удостоверение, затем пошел к своим соседям и предложил им вместе отправиться в магазин, сообщив, что ему на карту якобы пришла зарплата. Впоследствии подсудимый неоднократно рассчитывался за товар, прикладывая чужую карту к терминалам оплаты. Буквально на следующий день он отправился в гости к своей знакомой, причем она сама оплатила для него такси. Когда дама уснула, кавалер залез в ее сумочку и украл оттуда 38 тысяч рублей наличными.

