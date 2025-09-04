В Орле библиотека имени Тургенева открылась после ремонта

Это произошло в день рождения писателя.

Библиотека вновь заработала накануне. Теперь она является не обычной, а модельной. В Централизованной библиотечной системе Орла таких уже четыре.

Модернизация учреждения проводилась по нацпроекту «Семья». Залы оснастили новой мебелью, компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. Выделены специальные зоны для работы в малых группах, а также для занятий самостоятельным образованием.

Особая модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий. Помещение легко превращается в кинозал или площадку для оживлённых дискуссий.

Кроме того, фонды пополнились ещё пятью тысячами наименований новых книг. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, детская библиотека имени Тургенева находится на улице Комсомольской, 386. Она ведёт свою историю с 1893-го года. В фондах учреждения хранятся редкие издания произведений этого писателя.

ИА «Орелград»