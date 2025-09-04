В Орле маршрут усилили низкопольным автобусом

4.9.2025 | 11:05 Новости, Транспорт

Он будет обслуживать маршруту №352 «Знаменка — Автовокзал – Хардиково».

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Пока что новый автобус ПАЗ-422320-04 «Citymax 9» используют в тестовом режиме. Планируется, что перевозчик будет проводить испытания до ноября.

Автобус отправляется от Хардиково в 17:01 и 19:45, от Знаменки – в 18:23 и 20:56.

«Низкий уровень пола обеспечит удобную посадку как детям, так и людям старшего возраста», – добавили в департаменте.

