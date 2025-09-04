Жительница Ливен проведет в колонии 9 лет за убийство

Суд лишил свободы местную жительницу за убийство сожителя.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в совершении преступления по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Как сообщает пресс-служба суда, преступление было совершено в мае 2025 года. Кровавая драма разыгралась в частном доме. В тот день подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в пылу ссоры ударила сожителя ножом в грудь.

Причиной такого поступка следствие считает внезапно возникшую личную неприязнь. Полученное ранение оказалось смертельным, сожитель подсудимой скончался от кровопотери. Женщина в судебном заседании виновной себя в совершении преступления признала частично. По ее версии, она всего лишь оборонялась и была вынуждена нанести сожителю удар ножом, чтобы защитить себя от его агрессивного поведения. Но суд, исследовав представленные доказательства, признал ее виновной в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти человеку.

«Подсудимой назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – информирует пресс-служба Ливенского районного суда. – В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал противоправность поведения потерпевшего, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, частичное признание вины и раскаяние в содеянном».

В то же время состояние алкогольного опьянения, в котором находилась в момент преступления подсудимая, было признано отягчающими вину обстоятельством. У осужденной еще есть небольшой шанс, чтобы изменить свою судьбу. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”