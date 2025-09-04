В Орловской области рассчитают вред от бесхозяйных плотин

Не имеющие владельцев сооружения представляют собой потенциальную угрозу.

Вопрос о состоянии гидротехнических сооружений (ГТС) был поднят на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета народных депутатов. С докладом выступила и.о. главы регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова. Она сообщила, что к полномочиям департамента относится ликвидация и реконструкция гидрологических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен.

В Орловской области нет гидротехнических сооружений, подведомственных Росводресурсам. Основная часть ГТС ранее находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, а сами сооружения использовались в основном для гидромелиорации. Значительная часть ГТС долгие годы эксплуатировалась без проведения необходимого ремонта и не обслуживалась квалифицированным персоналом. Поэтому сейчас многие сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Департамент, совместно со специализированными органами, ведет системную работу по расчету вероятности вреда таких сооружений и внесению новых зон подтопления в соответствующих федеральный регистр, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета со ссылкой на доклад Ирины Булгаковой. – За три года в департамент поступило 59 заявлений о согласовании вероятности вреда бесхозяйных гидротехнологических сооружений».

На данный момент расчеты произведены по 46 объектам. Они уже внесены в федеральный регистр, по каждому объекту разработана декларация безопасности. В 11 случаях в расчетах было отказано, причины отказа не были оглашены, еще два заявления находятся на рассмотрении в департаменте. В 2025 году на учет поставлено 24 бесхозяйных гидротехнических сооружения. В отношении 17 из них департамент заключил контракты на расчет вероятного вреда. В 2026 году будет произведен расчет вероятного вреда в отношении остальных семи ГТС.

Эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что снижает самоочищающую способность рек. Вместе с тем, ГТС крупных водохранилищ, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, по оценкам специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии.

Тем не менее, власти считают, что «обеспечение безопасного функционирования ГТС, снижение риска возникновения связанных с ними техногенных катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние, решение вопросов законности их использования и надлежащей эксплуатации требуют применения программного подхода». И уже много лет в Орловской области такая программа действует, на ее реализацию выделяются средства из областного бюджета.

ИА “Орелград”