Орловская епархия доставила воду бойцам СВО

Гуманитарную миссию осуществил протоиерей Василий Иванов.

Помощь доставили на позиции в Сумском направлении.

Орловская митрополия помогает бойцам водой уже в третий раз. Поддержку удалось оказать благодаря содействию руководителя компании «Сила воды» Максима Драгунова.

При этом особое внимание уделяется фасовке.

«На передовой особенно востребованы бутылки небольшого объема, которые можно оперативно доставить в зону боевых действий с помощью квадрокоптера», – указали в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»