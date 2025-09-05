Орловская епархия доставила воду бойцам СВО

5.9.2025 | 17:46 Новости, Общество, СВО

Гуманитарную миссию осуществил протоиерей Василий Иванов.

Фото: orel-eparhia.ru

Помощь доставили на позиции в Сумском направлении.

Орловская митрополия помогает бойцам водой уже в третий раз. Поддержку удалось оказать благодаря содействию руководителя компании «Сила воды» Максима Драгунова.

При этом особое внимание уделяется фасовке.

«На передовой особенно востребованы бутылки небольшого объема, которые можно оперативно доставить в зону боевых действий с помощью квадрокоптера», – указали в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»


