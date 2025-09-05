В ВТБ назвали драйверами «экономики новых зарплат» роботов и нейросети

В рамках Восточного экономического форума эксперты обсудили перспективы построения высокотехнологичной экономики, основанной на использовании последних достижений техники и мысли. О построении такой экономики на ВЭФ говорил и президент России Владимир Путин.

Так, по мнению руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрия Средина, драйверами, которые способны стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности в «экономике новых зарплат», могут стать промышленная роботизация, беспилотные системы, а также внедрение искусственного интеллекта и аддитивные технологии. Есть запрос и на новые материалы и нанотехнологии.

Например, в среднем в высокотехнологичных экономиках на 100 тысяч человек приходится от 300 до 400 промышленных роботов. Среднемировое значение – около 150 роботов на 100 тысяч жителей. Для того чтобы России выйти на этот уровень, необходимо масштабное финансирование.

– Есть план довести российскую экономику до этого уровня к 2030 году, но на это нужно потратить, по нашим оценкам, более 600 миллиардов рублей в текущих ценах. Процесс идет, но он очень длительный, — отметил Дмитрий Средин.

Развитие робототехники закономерно требует создания эффективных систем управления и программных решений. Эксперт ВТБ уверен, что именно этот сегмент становится более приоритетным для инвесторов, чем «железо».

– Мы осознаем значимость этого направления и сопровождаем крупных клиентов при внедрении роботизированных решений: консультируем по выбору технологий и поставщиков, а также по получению мер государственной поддержки. Наибольший экономический эффект от внедрения роботов видим в складской логистике, где они могут выполнять трудную работу по заданному алгоритму круглосуточно, быстро и без «человеческого фактора, – отметил собеседник.

В настоящее время активно развивается внедрение искусственного интеллекта для рефакторинга производственных процессов. ИИ выигрывает в скорости, с которой создает дизайн производственной линии или изделия.

– Это все дает экономию, о которой мы раньше и не думали. Но здесь законодательство не всегда успевает за развитием технологий и, например, возникают проблемы с сертификацией проектов, выполненных с помощью ИИ. В ряде стран, например, в Китае, внесены изменения в законодательство, направленные на прохождение сертификации проектами, разработанными с применением ИИ, – резюмировал Дмитрий Средин.

ИА «Орелград»