Под Орлом стартовала массовая сдача нормативов ГТО

Акция по распоряжению властей продлится до конца декабря.

В Орловском муниципальном округ стартовал процесс сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Акция проводится в соответствии с постановлением окружной администрации. Из документа следует, что массовая сдача нормативов ГТО организована в целях реализации муниципальной программы развития физкультуры и спорта. Первые испытания были назначены на 4 сентября, а в целом массовое тестирование местного населения продлится по 5 декабря текущего года.

Администрация Орловского муниципального округа уже утвердила персональный состав организационного комитета и график проведения испытаний. Основная нагрузка ляжет на школы. Управлению образования, например, администрация приказала обеспечить участие в тестировании не менее чем 55 процентов учеников каждой школы. Предприятиям и организациям всех форм собственности, расположенных на территории округа, настоятельно рекомендовано принять активное участие в тестировании населения в рамках комплекса ГТО.

Тем временем налоговая служба напомнила о том, что с 2025 года граждане могут воспользоваться налоговым вычетом при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Его размер составляет 18 000 рублей за год. Право на такой вычет имеют граждане, не просто успешно выполнившие нормативы испытаний, но и награжденные знаком отличия – но только при условии прохождения ими диспансеризации. Эти вычеты могут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с другими стандартными вычетами. Налоговый агент вправе применить такой вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на его получение.

«Например, сотрудник компании в июле 2025 года приносит работодателю документы, подтверждающие его право на получение вычета при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации (удостоверение о вручении знака отличия, справка о прохождении диспансеризации, реквизиты банковского счета для зачисления денег). При выплате заработной платы в августе 2025 года основная налоговая база будет уменьшена налоговым агентом на указанный вычет в размере 18 000 рублей», – уточнили в налоговой службе.

ИА “Орелград”