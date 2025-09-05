Орловцам расскажут о вымысле и правде рассказов о Русанове

Спецпроект реализует областная библиотека.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение любопытного мероприятия, связанного с судьбой знаменитого полярника, уроженца города Орла Владимира Русанова. Мероприятие пройдет 10 сентября в 11:00 в читальном зале «Бунинки». Это будет встреча в рамках культурно-просветительского проекта «ПолкИполоК», гостем которой станет Валентина Мутасова – как говорят организаторы, фанатично преданный идее просвещения человек, скрупулезно исследующий жизнь и свершения наших знаменитых земляков.

«К юбилею гениального первопроходца, полярного исследователя Владимира Русанова Валентина Васильевна изучила громадный свод архивных материалов. Теперь она готова поделиться с нами историей вымысла и правды в судьбе великого учёного и путешественника. Разговор будет сопровождаться демонстрацией уникальных фотографий и документов», – обещают в «Бунинке».

Тем временем Орловский краеведческий музей выступил партнером международной научно-практической конференции «Научное и культурно-историческое наследие полярного исследователя В.А. Русанова в Арктике и на архипелаге Шпицберген». Она прошла в поселке Баренцбург на Шпицбергене. Орловский музей передал в дар ее участникам экземпляры иллюстрированного альбома «Для величия родины», изданного к юбилею исследователя.

«Мероприятие, организованное при участии ведущих научных институтов России, объединило специалистов естественно-научного и гуманитарного профилей для обсуждения многогранного наследия выдающегося полярника, – рассказали в краеведческом музее. – В первый день, посвященный гуманитарным аспектам, с докладами выступили представители музеев, хранящих память о Русанове, в том числе Орловского краеведческого музея, Печорского, Таймырского и Велижского краеведческих музеев. Был представлен проект интерактивной инсталляции от Политехнического института Монреаля, а также доклад о мемориальных объектах на Шпицбергене».

Участники также обсудили результаты исследований, которые на архипелаге проводятся под эгидой Института археологии Российской академии наук А в рамках культурной программы участники конференции посетили Дом Владимира Русанова в поселке Колсбей и места работы его экспедиции 1912 года. «Конференция подчеркнула непреходящее значение работы Русанова для современной науки и укрепления российского присутствия в Арктике», – подчеркнули в Орловском краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 12+

