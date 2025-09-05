В Ливнах засияли «Лучики тепла»

5.9.2025 | 18:00 Новости, Общество

Так называется Центр дневного пребывания для детей-инвалидов (и детей с ограниченными возможностями здоровья).

Фото: adminliv.ru

Его открыли сегодня, на базе местного «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Об этом рассказали в Администрации города.

Появление Центра дневного пребывания стало возможным благодаря программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка «Сопровождение через всю жизнь». Орловская область вошла в число четырёх пилотных регионов, где реализуется эта инициатива. Проект по созданию центра получил грант в размере одного миллиона рублей (от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Своё видео-поздравление передала Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Кроме того, в Ливны приехала глава стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», советник Аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марина Хлебникова.

В Ливнах целевой группой проекта станут 12 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их родители.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования