В Ливнах засияли «Лучики тепла»

Так называется Центр дневного пребывания для детей-инвалидов (и детей с ограниченными возможностями здоровья).

Его открыли сегодня, на базе местного «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Об этом рассказали в Администрации города.

Появление Центра дневного пребывания стало возможным благодаря программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка «Сопровождение через всю жизнь». Орловская область вошла в число четырёх пилотных регионов, где реализуется эта инициатива. Проект по созданию центра получил грант в размере одного миллиона рублей (от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Своё видео-поздравление передала Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Кроме того, в Ливны приехала глава стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», советник Аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марина Хлебникова.

В Ливнах целевой группой проекта станут 12 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их родители.

ИА «Орелград»