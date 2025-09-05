В орловской глубинке после капремонта открылись школы

Они возобновили работу в Колпнянском и Малоархангельском районах.

В первом муниципальном образовании открылась Знаменская основная общеобразовательная школа. Её приводило в порядок ООО «СК Стройгрупп». По данным пресс-службы губернатора Орловской области, работы обошлись в 41,7 миллиона рублей.

В Малоархангельском районе возобновила работу Каменская школа. Ей занималось ООО «Долина». Как рассказали в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов, на реконструкцию выделили около 46 миллионов рублей.

Обе школы отремонтировали в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

