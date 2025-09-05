В Орле мигрантов проверили прямо на вокзале

Миграционный рейд провели сотрудники транспортной полиции.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел провели оперативно-профилактическое мероприятие на железнодорожном вокзале и привокзальной площади областной столицы. Основной целью рейда было усиление государственного контроля в сфере миграции, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В рамках рейда правоохранители проверили документы у шести иностранцев. Фактов несоблюдения миграционных правил выявлено не было.

«Кроме того, полицейские провели разъяснительную работу: гражданам Республики Молдова были детально разъяснены основные правила их правового положения на территории Российской Федерации в соответствии с недавним указом президента Российской Федерации от 25 июля 2025 года № 520, – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Работа по профилактике и выявлению нарушений миграционного законодательства будет продолжена в рамках плановых мероприятий.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что за семь месяцев 2025 года сотрудники Управления по вопросам миграции провели 206 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1372 административных правонарушения, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан, в том числе и нарушения при их приеме на работу.

По материалам сотрудников органов внутренних дел за отчетный период времени было возбуждено 270 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Кроме того, было принято 68 решений о депортации иностранных граждан, причем 33 иностранца уже депортированы из России. Въезд в РФ закрыт 219 иностранцам.

