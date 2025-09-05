Орловцам стало сложнее уходить на больничный

С 1 сентября вступили в силу новые правила выдачи больничных листов.

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые требования к оформлению документов, подтверждающих временную нетрудоспособность. Соответствующие коррективы в прежние правила внесло Министерство здравоохранения РФ, причем новшество, по прогнозам экспертов, может затронуть значительную часть трудоспособного населения. Контроль за сотрудниками, часто уходящими на больничный, теперь будет ужесточен.

В комментарии изданию «Аргументы и Факты» эксперт по трудовому праву Екатерина Тютюнникова рассказала, что прежний порядок позволял врачам выдавать больничный на срок до 15 дней, стоматологам — на срок до 10 дней. Но теперь порядок изменен. Работнику, который за последние полгода оформил четыре больничных, при пятом обращении больничный выдадут не более чем на три дня. Увеличить срок такого больничного отныне можно только на основании решения врачебной комиссии.

Иными словами, часто болеющему работнику теперь мало одного врача, для продления периода нетрудоспособности ему придется походить по врачам и получить положительное для себя заключение комиссии, то есть сразу нескольких медицинских специалистов. Стоит отметить, что в новых правилах нет разделения на болезни, хотя часто болеющий сотрудник может в течение полугода переболеть четырьмя разными болезнями. Однако новые правила учитывают все листы нетрудоспособности, вне зависимости от причины заболевания. Добавим, что их действие пока ограничено периодом до 1 сентября 2031 года.

К слову, в Орловской области общий объем временной нетрудоспособности по всем причинам в 2024 году составил 15 261 772 дня при 182 217 случаях нетрудоспособности. По сравнению с 2015 годом период временной нетрудоспособности орловцев вырос на 908 667 дней, или на 12,8 процента. Зафиксирован и рост числа случаев временной нетрудоспособности. Что касается причин выхода на больничный, то по уходу за больными в 2024 году по сравнению с 2015 годом увеличение временной нетрудоспособности составило 60 612 дней (рост на 22,8 процента) и 5184 случая (рост на 17,8 процента).

Также на 14,1 процента выросло количество больничных по цереброваскулярным болезням, на 33,7 процента – по пневмониям, на 37,5 процента – по болезням костно-мышечной и соединительной ткани, на 7,8 процента – по травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин. В то же время за последние 10 лет в регионе снизилось на 14 процентов количество больничных по злокачественным новообразованиям, на 1,2 процента – по болезням нервной системы, на 30,2 процента – по ишемической болезни сердца.

По COVID-19 заболевание регистрировалось в период с 2021 по 2024 годы. И в 2024 году по сравнению с 2021 годом отмечалось снижение периода временной нетрудоспособности из-за нового коронавируса на 387 462 дня (на 95,2 процента) и на 17 860 случаев (на 91,8 процента).

ИА “Орелград”