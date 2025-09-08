Территорию возле «Тюремного замка» в Орле обследовали археологи

Данный участок отведен под строительство сетей к многоквартирному дому.

Областные власти обнародовали акт государственной историко-культурной экспертизы проекта «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города Орла «Тюремный замок». Обследование было проведено в преддверии строительства наружных инженерных сетей к объекту «Многоквартирный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями, эксплуатируемой кровлей и подземным паркингом». Участок под этот дом отведен на улице Горького, в районе горпарка.

Тюремным замком в Орле называют место, где до революции размещалась Орловская губернская тюрьма. Считается, что она была построена на рубеже XVIII и XIX веков, а за основу был взят типовой проект губернской тюрьмы, разработанный архитектором Андрияном Захаровым. Изначально замок состоял из небольшого тюремного корпуса и высокой краснокирпичной ограды. В начале XIX века основное тюремное здание перестроили и расширили по проекту другого архитектора. Стены ограды были снабжены 11 массивными башнями с островерхими шпилями и большой зубчатой башней, в которой располагались ворота. Внутри тюремного корпуса находились общие камеры и карцеры, кухня, библиотека, столярная и сапожная мастерская. Часть корпуса занимала церковь Спаса Нерукотворного.

Тюремный замок считался одной из городских достопримечательностей благодаря живописному расположению на крутом берегу Оки и красоте архитектурных форм. Однако от него практически ничего не осталось – в 1960-х годах комплекс построек снесли, а территорию передали городскому парку. Сегодня в горпарке можно видеть только фундаменты тех строений. На прилегающей к замку территории были проведены археологические полевые работы. Ученые должны были оценить возможное влияние строительства на памятник археологии.

Обследованный участок сильно поврежден антропогенным воздействием: многоэтажная застройка, автодорога и др. Археологи заложили два разведочных шурфа размерами 1х2 метра. Археологического материала и следов культурного слоя в шурфах не было выявлено. Кстати, экспедиция работала на этом участке и в 2024, и в 2025 году. Целью научно-исследовательских археологических работ являлось установление наличия либо отсутствия объектов археологического наследия в границах земельного участка. В процессе исследований была собрана лишь небольшая коллекция находок первой половины ХХ века, но строительству дома и наружных сетей она не препятствует.

Правда, в акте экспертизы указано, что «работы по устройству электросетей окажут негативное влияние на культурный слой памятника («Тюремного замка») на площади 84 квадратных метров. Работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения будут проводиться за пределами ВОАН «Культурный слой города Орла: «Тюремный замок» и не окажут негативное влияние на культурный слой этого памятника. По итогам обследования экспертиза все-таки выдала положительное заключение на прокладку наружных сетей.

