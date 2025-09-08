Орловцы сократили долги по транспортному налогу

Более 5000 орловцев погасили долги за свой транспорт.

Управление ФНС России по Орловской области сообщило о том, что с начала 2025 года совокупная сумма долгов жителей региона по имущественным налогам физических лиц снизилась на 145,2 миллиона рублей, или на 35,5 процентов. Причем количество должников сократилось по всем видам имущественных налогов довольно существенно. Например, количество орловцев, задолжавших государству по уплате транспортного налога, по сравнению с началом текущего года сократилось на 5,4 тысячи налогоплательщиков, или на 34 процента.

По земельному налогу количество должников сократилось на 6,6 тысячи налогоплательщиков, или на 36 процента, по налогу на имущество – на 15,7 тысячи человек, или на 42 процента. В пресс-службе регионального Управления ФНС напомнили, что имущественные налоги уплачиваются на основе сводных налоговых уведомлений, которые направляются на бумаге и в электронном виде. Граждане могут сами отслеживать текущее состояние своих расчетов с государством.

«Узнать о наличии задолженности по ним можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале госуслуг, а также обратившись в МФЦ или налоговый орган, – говорят в областной налоговой службе. – Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность получать информацию о возникшей задолженности через смс-сообщение или сообщение на электронную почту. На данный момент в Орловской области услугой смс-информирования пользуются более 49,2 тысячи налогоплательщиков».

Ранее пресс-служба УФНС сообщила, что в Орловской области по итогам семи месяцев 2025 года в консолидированный бюджет РФ было собрано около 36,5 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 7,1 процента, или на 2,4 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет превысили 10,5 миллиарда рублей, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 13,4 процента. В территориальный бюджет поступило более 25,9 миллиарда рублей налогов, или на 4,8 процента больше, чем годом ранее.

