У автоледи выявили превышение нормы алкоголя в крови в семь раз

Нетрезвая дама была остановлена на дороге мценскими полицейскими.

Решение по данному уголовному делу вынес Мценский районный суд Орловской области. Оно было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в открытом судебном заседании. Местную жительницу обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие и суд установили, что она управляла автомобилем, находясь в состоянии опьянения и ранее уже будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как следует из обвинительного приговора, ныне 25-летняя дама в 2023 году уже попадалась пьяной за рулем. Постановлением мирового судьи судебного участка №2 города Мценска и Мценского района она тогда была признана виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ей назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В мае 2025 года около 17 часов вечера она вновь села за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ее автомобиль был остановлен для проверки командиром отделения ДПС и начальником ГАИ ОМВД России «Мценский». У автоледи имелись внешние признаки алкогольного опьянения, поэтому ее тут же отстранили от управления автомобилем. Впоследствии полицейские рассказали суду, что у автоледи присутствовал ощутимый запах алкоголя изо рта.

Ей предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, с применением алкотектора «Юпитер». Она согласилась. По результатам освидетельствования у девушки было зафиксировано состояние алкогольного опьянения, так как содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе составило 1,115 мг/л. В настоящее время допустимая концентрация алкоголя составляет не более 0,16 миллиграмма спирта, или 0,3 промилле.

Столько останется алкоголя в организме мужчины весом 80 килограмм через 4,5 часа, если он выпьет 500 мл пива крепостью 5 градусов. Однако у молодой амчанки предельно допустимая норма оказалась превышена практически в 7 раз. Подсудимая в судебном заседании заявила о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

ИА “Орелград”