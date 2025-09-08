В Орле снова изменился маршрут троллейбуса №5

Такая информация появилась в соцсетях.

Соответствующий пост опубликовало сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн» «ВКонтакте».

Ранее троллейбус менял маршрут в связи с ремонтными работами на улице 60-летия Октября. После их завершения «пятёрка» стала курсировать по-другому.

Теперь от конечной «Санаторий «Лесной»» троллейбусы №5 едут через Московское шоссе и Московскую улицу, улицу Герцена, Октябрьский мост, улицы 60-летия Октября и 8 Марта, Красноармейскую и Октябрьскую, мимо больницы Семашко и далее по Наугорскому шоссе до конечной «Госуниверситет».

От конечной «Госуниверситет» «пятёрка» следует мимо больницы Семашко, по улице Приборостроительной, мимо сквера Гуртьева, по Октябрьской (мимо ТЦ «Атолл»), Тургенева, Тургеневскому мосту, 1-й Посадской, Красному мосту, мимо гостиницы «Орёл», далее – по Московской улице и по Московскому шоссе до другой конечной.

«Обращаем ваше внимание, что и эти изменения не последние. Но об этом приблизительно через неделю», – указали авторы поста.

ИА «Орелград»