В Орле открылась новая модельная библиотека

Напомним, несколько дней назад после ремонта в новом статусе возобновила работу детская библиотека имени Тургенева (на Комсомольской).
Сегодня то же самое произошло в библиотеке семейного чтения, которая находится в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.
Проект по модернизации библиотеки (под названием «Семейная галактика») победил в соответствующем конкурсе. Он проводился в рамках национального проекта «Семья».
«С появлением обновлённых учреждений открываются новые возможности для сотрудников и посетителей… Здесь можно не только взять книги, но и интересно провести время, обогатить знания в разных направлениях. Мы продолжим развивать библиотечную сферу города. Постепенно каждая библиотека должна прийти к такому высокому стандарту», – заявил заммэра Орла Игорь Печерский.
После обновления в учреждении введён автоматизированный процесс регистрации читателей, выдачи и возврата книг.
Залы оснастили новой мебелью, компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. В библиотеке созданы места с возможностью подключения к интернету.
Также фонд учреждения пополнили 2,5 тысячи новых книг. Теперь их здесь около 20 тысяч.
ИА «Орелград»