32 Героя земли Орловской начали курс профпереподготовки

Участники СВО изучают «Государственное и муниципальное управление».

Как рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков, за 500 часов предстоит изучить пять модулей. Это «Современные тренды публичного управления», «Командообразование и личная эффективность», «Стратегирование в публичном управлении», «Экономика и финансы территорий», «Политика, выборы и позиционирование в СМИ».

Следующим этапом станет стажировка — в том числе, в органах региональной власти и местного самоуправления.

Обучение проходят 32 участника СВО, которые вышли в финал областной программы (аналога федерального проекта «Время героев»).

«Еще 23 финалиста пройдут такое же обучение, когда вернутся в регион из зоны боевых действий», – указал губернатор.

Отметим, что пресс-служба губернатора уже сообщала о старте такого обучения 5 августа. Тогда речь шла о 31 участнике.

ИА «Орелград»