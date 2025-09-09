Еще 25 тысяч орловцев завели себе личные налоговые кабинеты

Количество личных кабинетов на сайте налоговой службы продолжает расти.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, на текущий момент в регионе насчитывается уже более 360 тысяч пользователей личного кабинета налогоплательщика физического лица, более 21 тысячи пользователей личного кабинета индивидуального предпринимателя и более 10 тысяч пользователей личного кабинета юридических лиц. По сравнению с прошлым годом количество личных кабинетов простых граждан увеличилось на 25 тысяч единиц, кабинетов предпринимателей – на три тысячи и на две тысячи стало большие личных кабинетов организаций.

«Благодаря электронным помощникам можно не выходя из дома получать актуальную информацию о сальдо единого налогового счета, обязательствах по налогам, сборам, страховым взносам, о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и прочую полезную для каждой категории налогоплательщиков информацию», – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Простые граждане и индивидуальные предприниматели могут получить доступ к личному кабинету с помощью логина и пароля (их выдадут при личном посещении в налоговом органе или МФЦ), с помощью квалифицированной электронной подписи (для предпринимателей подпись должна быть усиленной) или с помощью подтвержденной учетной записи, используемой для авторизации на госуслугах.

«Для авторизации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» руководителю организации необходимо получить квалифицированный сертификат ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России. При наличии СКЭП достаточно самостоятельно пройти несложную процедуру регистрации и стать пользователем сервиса», – добавили в областной налоговой службе.

Напомним, что уже во второй половине сентября начнется рассылка уведомлений для оплаты за налоговый период 2024 года. В том числе налоговики будут направлять их в личные кабинеты налогоплательщиков. Уведомления по налогам на имущество физических лиц и НДФЛ можно не только получать, но и оплачивать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и единый портал госуслуг. В целом по стране на сегодня таким способом онлайн-взаимодействия с налоговыми органами пользуются более 40 миллионов человек.

«Воспользоваться сервисом по получению налоговых уведомлений через ЕПГУ можно в любое время независимо от доступа к личному кабинету налогоплательщика, – отметили в налоговой службе. – Если нужно прекратить получение документов от налоговых органов через портал госуслуг, гражданин может подать соответствующее уведомление. В таком случае налоговое уведомление будет направляться по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика для имеющих доступ к этому сервису».

ИА “Орелград”